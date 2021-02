Università Torino, orientamento online dal 22 al 26 febbraio

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - L'Università di Torino si presenta ai futuri studenti. Da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio si svolgeranno le Giornate dell'Orientamento Online 2021, rivolte ai ragazzi delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. Una settimana di incontri in cui si potrà assistere alla presentazione dei corsi universitari, avere informazioni sulle modalità di accesso, su frequenza e requisiti di ammissione, conoscere le prospettive professionali e le opportunità offerte dall'Ateneo.

Nella prima giornata verrà presentata la Guida di Orientamento, con la nuova offerta formativa dell'Università di Torino: 155 corsi di Laurea (69 corsi di Laurea triennale, 9 corsi di Laurea a ciclo unico e 77 corsi di Laurea magistrale).

Gli studenti potranno conoscere i percorsi internazionali: oltre ai 15 corsi di laurea interamente in lingua inglese, 6 curricola di corsi in inglese, 26 corsi di laurea e laurea magistrale che permettono il conseguimento del doppio titolo con atenei internazionali, programmi di mobilità per tirocini, ricerca tesi in Europa e negli altri continenti, contributi per la mobilità anche in base al reddito familiare. I corsi saranno presentati in diretta streaming su UnitoYou, il canale Youtube dell'ateneo.

"Fare la scelta giusta, quando si decide di iscriversi all'Università - spiega Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino - è un primo passo importante verso la realizzazione dei propri sogni. Accogliamo, ancora purtroppo solo online, le nostre future studentesse e i nostri futuri studenti, in attesa di poter finalmente tornare ad opportunità di incontro in presenza con il mondo dell'università". (ANSA).