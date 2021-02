Fingono trasloco per portare droga, scoperti dalla Polizia

(ANSA) - VERBANIA, 19 FEB - Invece degli scatoloni di un trasloco, come hanno detto ai poliziotti due persone fermate, sul furgone c'era un sacco con 1 kg circa di marijuana e 50 grammi di cocaina. Lo ha scoperto una pattuglia della squadra mobile della Polizia di Verbania.

Una successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare altri 70 grammi di cocaina, 95 di marijuana, un bilancino di precisione e 5.300 euro in banconote di diverso taglio. Uno dei giovani è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e portato in carcere.

(ANSA).