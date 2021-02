Covid: Casa Teatro Ragazzi si illumina e chiede riapertura

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Ad un anno esatto dal primo provvedimento governativo che, come per contrastare il Coronavirus, intimava la chiusura immediata dei luoghi di cultura, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, il prossimo 22 febbraio verrà simbolicamente illuminata dalle 19.30 alle 21.30 "per fare luce sul teatro".

Anche la Fondazione Trg Onlus, insieme a molte realtà culturali del territorio nazionale, aderisce infatti all'iniziativa promossa da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) per tornare ad affrontare il problema della chiusura dei teatri e della condizione dei tanti lavoratori del settore.

"Desideriamo che al più presto i teatri tornino, nell'osservanza di tutte le norme vigenti, ad essere ciò che da 2.500 anni sono sempre stati: cuore pulsante della vita di una comunità", si legge in una nota della Fondazione Trg. (ANSA).