Turismo: Cirio, Staffarda diventerà la nuova Venaria

(ANSA) - STAFFARDA (CUNEO), 18 FEB - "Staffarda diventerà, insieme a Stupinigi, la nuova Venaria. Il suo stato di abbandono non è più concepibile. È un bene artistico che fa invidia al mondo intero e che non ha nulla di meno dei castelli della Loira". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che questa mattina ha visitato l'abbazia, uno dei grandi monumenti medioevali del Piemonte.

"Come faremo per Stupinigi, servirà un progetto serio e concreto per il suo rilancio e la sua valorizzazione anche dal punto di vista agrituristico - aggiunge il governatore -.

Dobbiamo imparare a valorizzare le cose che abbiamo, il Monviso non è solo una montagna ma è un marchio riconoscibile ovunque. I nostri prodotti del territorio dovrebbero essere valorizzati sotto il marchio Monviso". (ANSA).