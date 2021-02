Sci: sabato flash mob nelle stazioni invernali piemontesi

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Il mondo delle imprese legate agli impianti sciistici del Piemonte invita tutta la popolazione montana, compresi commercianti e sciatori a partecipare ai flash mob organizzati per sabato 20 febbraio da Arpiet (Associazione regionale piemontese Imprese Esercenti Trasporto a fune in concessione) in tutte le stazioni sciistiche piemontesi, alle 16.30.

"Lo scopo - spiega il presidente di Arpiet, Giampiero Orleoni - è richiamare l'attenzione sull'importanza del comparto neve per l'economia dei territori montani e lanciare un segnale forte in un momento di emergenza così profondo. Sono invitati tutti, in campo si gioca il futuro di decine di migliaia di imprenditori, lavoratori e delle loro famiglie".

"Ogni località deciderà come muoversi e come manifestare - aggiunge Enrico Rossi, direttore commerciale di Colomion spa - a Bardonecchia per esempio stiamo valutando di far fare una discesa di gruppo di tutti i maestri di sci con i loro piccoli allievi fino a Campo Smith". (ANSA).