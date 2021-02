Piazza S.Carlo: 'la folla scappa', al processo la diretta tv

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "La folla sta scappando dalla piazza in questo momento. Non si capisce cosa sia accaduto esattamente ... Non si sono uditi boati, in realtà, però la folla ha sbandato paurosamente e ha iniziato a correre in maniera frenetica". La cronaca in diretta di RaiNews24 di ciò che accadde a Torino in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 è entrata stamani al processo, celebrato dalla Corte d'Assise con il rito ordinario, a carico di 9 imputati di disastro, lesioni e omicidio colposo.

Su richiesta di uno dei legali di parte civile, l'avvocato Marco Bona, in aula è stato proiettato un filmato come contributo alla ricostruzione degli avvenimenti. Quella sera fra le decine di tifosi di persone confluiti in Piazza San Carlo per seguire su maxischermo la finalissima di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scatenarono delle ondate di panico.

Nella calca rimasero ferite 1.600 persone; più tardi, per le lesioni riportate, morirono due donne. (ANSA).