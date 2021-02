Design: al Circolo di Torino i migliori progetti under 35

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Al Circolo del Design di Torino sono di scena, da oggi al 26 marzo, alcuni tra i migliori designer torinesi under 35, selezionati per partecipare al progetto 'Dipunta. Fresh picks from the city's design scene'. La mostra, inaugurata oggi, presenta lavori tra loro diversi e per la maggior parte inediti. "Il nostro scopo - spiega la direttrice del Circolo, Sara Fortunati - era sondare la creatività dei giovani designer, le loro caratteristiche, i loro riferimenti concettuali, gli stili. Ne è emerso uno spaccato a mille facce, coraggioso e assolutamente capace di guardare al futuro".

Tra i lavori esposti anche 'Ballad of Woods and Wounds' di Tomaso Clavarino e Patrizio Anastasi, una raccolta di fotografie e disegni che parlano di spaesamento dei corpi e del paesaggio di fronte alla pandemia. Originali anche il lavoro di Silvia Picari, 'LoveToys Paradise. Toccando il cielo con un dildo', mirato a combattere, mostrando colorati sex toys in legno, i pregiudizi intorno al sesso, e 'Others Voices' dello Selva Creative Studio, che mette in comunicazione il 'rumore' delle piante con la musica e le parole degli umani. (ANSA).