Covid: Cirio, numeri dicono che Piemonte è da zona gialla

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 18 FEB - Sono da zona gialla i numeri del pre-report sul Piemonte. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio, questa mattina nel Cuneese per una serie di appuntamenti istituzionali.

"La situazione non è peggiorata, è stabile - sottolinea Cirio - L'Rt, seppur in lieve crescita, rimane comunque sotto l'1, quindi i numeri sono da Piemonte in zona gialla. Il verdetto spetta al Cts, spetta a Roma. Siamo convinti che con questi numeri il posizionamento della Regione sia questo, ma dovrà deciderlo domani il Cts e, in seguito, il ministero della Salute". (ANSA).