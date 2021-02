Confagricoltura, Chiò eletto presidente per Novara-VCO

(ANSA) - NOVARA, 18 FEB - Giovanni Chiò, 34 anni, imprenditore agricolo di San Pietro Mosezzo (Novara), è stato eletto per acclamazione presidente di Confagricoltura Novara VCO dall'assemblea che si è riunita on-line, oggi.

Chiò conduce con la famiglia la Cascina Motta e, con i genitori e i fratelli, ha impresso una svolta innovativa all'azienda, avviandola all'agricoltura di precisione e diversificando la coltivazione con le produzioni biologiche, prevalentemente risicole.

Il neo presidente subentra nell'incarico a Paola Battioli. Ad affiancarlo, nei 4 anni di mandato, ci saranno i vicepresidenti Alessandro Ariatta, Giuseppe Ferraris e Claudio Melano, con i consiglieri Marco Castelli, Daniele Mainardi, Christian Massara, Cesare Mercalli e Cesare Rossino.

"Ci impegneremo - dice Chiò - per sostenere le imprese che rappresentiamo, per stare al passo con i tempi impiegando energie e risorse per un'agricoltura di qualità che sappia generare reddito, nell'ambito di progetti di filiera sempre più orientati all'innovazione e all'export". (ANSA).