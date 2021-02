Cinema: 7/o Seeyousound on line ma avrà anche live show

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Parte domani, e durerà fino al 25 febbraio, su Playsys.tv la settima edizione Seeeyousound, festival dedicato al cinema internazionale a tematica musicale.

Cinque i titoli nella prima giornata. Un'edizione importante per un festival che è stato duramente colpito nel 2020 dalla chiusura delle sale cinematografiche per le prime misure di contenimento del Covid-19. Quest'anno i svolgerà online attraverso la nuova nata in casa Seeyousound, la piattaforma video on demand Playsys.it, ma il festival non rinuncia alla dimensione 'reale' attraverso i Seeyousound Live Show: ogni giorno dalle 18 alle 20 in diretta dal Cineteatro Baretti di Torino, si avvicenderanno interventi di ospiti e curatori del festival per portare al pubblico voci, suoni e storie del programma 2021, accompagnati dagli interventi musicali del quartetto torinese tra cantautorato e jazz Bandini e la Kinoglaz Band.m Tra i film di domani, il cui live è affidato al collettivo musicale Cletus, ci sono ''A song callaed hate' di Anna Hildur, sulla banda islandese degli Hatari, 'Variacoes' di Joao Maia sulla prima superstar portoghese omosessuale. (ANSA).