Torino: individuato guasto, proseguono lavori metropolitana

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Proseguono gli accertamenti tecnici sulla linea 1 della metropolitana di Torino che hanno consentito, nella giornata odierna, di individuare con esattezza il problema meccanico, riguardante le cosiddette 'barre stabilizzatrici', ossia le guide attraverso cui i motori elettrici dei convoglio ricevono l'alimentazione. I tecnici hanno dunque individuato esattamente la zona in cui intervenire e i lavori comporteranno, ancora domani, alcune modifiche al servizio.

In dettaglio, fino alle ore 10 circa verrà effettuato servizio regolare dal capolinea Fermi alla stazione XVIII Dicembre e da Porta Nuova a Lingotto, mentre fra le stazioni XVIII Dicembre e Porta Nuova sarà attivo un servizio sostitutivo di bus. Dalle 10 a fine servizio, invece, il trasporto sarà effettuato regolarmente dalla metro da Fermi a Bernini e da Porta Nuova a Lingotto e con bus sostitutivi da Bernini a Porta Nuova. Nella giornata e nottata di domani verrà eseguito l'intervento manutentivo con l'obiettivo, spiega Gtt, "di riaprire la metropolitana sull'intero percorso appena terminati i lavori".

In seguito a un ulteriore sopralluogo, è emersa in serata la necessità di utilizzare bus sostitutivi dalla stazione Bernini a Porta Nuova da inizio a fine servizio e non, come previsto in un primo momento, a partire dalle 10 come ipotizzato inizialmente. Il servizio sarà invece regolare dal capolinea Fermi a Bernini e da Porta Nuova al capolinea del Lingotto.