Sfrecciano in motoslitta, multati in Val Chisone

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Otto motoslitte 'fuorilegge' multate sulle piste di Pramollo, in Val Chisone, nel torinese. A sanzionare i trasgressori è stata la polizia locale metropolitana allertata da un gruppo di escursionisti che hanno visto sfrecciare i mezzi attraverso i boschi mentre erano impegnati in una tranquilla ciaspolata.

Ai guidatori è stata contestata la violazione della Legge Regionale che prevede il "divieto generalizzato di circolazione di mezzi atipici, come le motoslitte, su tutti i terreni innevati". I conducenti non erano in possesso della necessaria autorizzazione alla circolazione e i mezzi non avevano i dispositivi di sicurezza. "Questa legge - spiegano il vicesindaco metropolitano, Marco Marocco, e la consigliera delegata all'Ambiente, Barbara Azzarà - ha come primario obiettivo la tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini, senza trascurare gli aspetti ambientali e naturalistici. I veicoli a motore veloci e rumorosi possono infatti mettere in pericolo i frequentatori lenti della montagna, aumentati moltissimo in un inverno in cui gli impianti di risalita sono fermi. Per questo la legge prevede percorsi limitati per i veicoli a motore, debitamente segnalati. La polizia metropolitana - annunciano - continuerà a organizzare controlli per verificare il rispetto della normativa regionale".

