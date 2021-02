Online le tradizioni della montagna,nasce #ritialpinivalsusa

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Le feste e le celebrazioni che dall'antichità ad oggi continuano ad animare la Valle di Susa a portata di un clic. Si chiama #ritialpinivalsusa il progetto realizzato dalle Unioni Montane della Bassa e dell'Alta Valle di Susa, insieme alla Città metropolitana di Torino, per conservare online tradizioni che a causa della pandemia rischiavano di andare perdute e che invece ora vivono grazie a immagini e approfondimenti su valdisusaturismo.it.

L'obiettivo, spiega il vicesindaco metropolitano Marco Marocco, è quello di "raccontare un territorio ricco di cultura e storia". La ricerca riguarda le tradizioni di Chiomonte, Giaglione, Mompantero, Venaus, San Giorio, Meana di Susa, con i loro riti di passaggio dall'inverno alla primavera che fino allo scorso anno animavano le comunità alpine valsusine con imperdibili appuntamenti tra sacro e profano, con danze rituali, costumi tradizionali della festa, cerimonie per unire le piccole comunità di montagna. Dalla danza degli spadonari alla simbolica cattura dell'Orso.

"Vogliamo incuriosire, insieme vogliamo promuovere un territorio con una cultura radicata e viva - spiega . Queste feste sono sopravvissute a tanti eventi tragici, non le fermerà di certo questa pandemia", sottolinea l'assessore alla Tradizione e Cultura della Unione Montana dell'Alta Valle di Susa Marco Rey, sindaco di Giaglione.

"Le nostre Alpi custodiscono uno straordinario tesoro di riti e tradizioni che si perdono nella notte dei tempi e che oggi, grazie alla tecnologia, possono essere comunicate a tutto il Mondo - aggiunge l'assessore alla Cultura della Unione Montana della Bassa Valle di Susa Andrea Archinà, sindaco di Avigliana -. Un'operazione in primis di ricerca culturale, una preziosa lente di ingrandimento per interpretare il nostro territorio attraverso le emozioni delle donne e degli uomini che lo hanno abitato nei secoli. E poi anche di promozione turistica".

