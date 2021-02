Lavoro: Uiltucs, Decathlon non darà anticipo cig Covid

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - Decathlon, la catena di abbigliamento sportivo, non darà l'anticipo della cassa integrazione dovuta alle chiusure per i lockdown, ai lavoratori.

Lo rende noto la Uiltucs.

"Dopo un anno di confronti e stipula di accordi, Decathlon ha escluso Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dalla trattativa.

L'azienda ha firmato una intesa con Ugl, un sindacato che in Decathlon non rappresenta nessuno. Una prova di forza inutile, mette in difficoltà le lavoratrici e i lavoratori di Decathlon, non avranno l'anticipo sulla cassa integrazione in deroga.

Scorrettezza inaccettabile dell'azienda. Il profitto ad ogni costo" commenta Luca Sanna della Uiltucs Torino.

I lavoratori della Decathlon sono 7.000 nei 125 punti vendita italiani, 1.000 a Torino. (ANSA).