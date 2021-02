Covid: Vercelli,da domani servizio aiuto per i più 'fragili'

(ANSA) - VERCELLI, 17 FEB - Sperimentato con successo a Torino, dal 18 Febbraio approda a Vercelli e provincia in aiuto alle fragilità causate dalla pandemia Covid il servizio di supporto psicologico 'Speed coaching day', Un'iniziativa di Filippo Zizzadoro, psicologo e accademico alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università del Piemonte Orientale (UPO) in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli presieduta dall'avvocato Aldo Casalini, 'CBT. Academy per il Sociale', 'CNA Piemonte', 'Confassociazioni', 'Sys-Tek' e '22Hr Assessment'. "Prenotandosi sul sito www.speedcoachingday.it, dal 22 febbraio al 20 aprile - spiega Zizzadoro - doneremo 100 ore di colloqui on line da trenta minuti ciascuno con professionisti appositamente formati per l'occasione e rivolti a un'utenza trasversale e diversificata, dai 18 anni in su, per classe sociale e capacità economica, formazione, cultura, professione, target e stile di vita".

Tra i sostenitori dell'iniziativa anche la storica azienda ambientale piemontese 'Gruppo Marazzato: "Siamo lieti - dicono i fratelli Alberto, Davide e Luca Marazzato - di sposare un così nobile progetto per il benessere del territorio, stante altresì l'attenzione che da sempre come impresa riserviamo al tema primario della formazione e valorizzazione delle risorse umane".

