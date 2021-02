(ANSA) - DOMODOSSOLA, 17 FEB - Aveva riottenuto da poco la patente che gli era stata ritirata per una precedente infrazione. Ora i carabinieri l'hanno nuovamente tolta a un 46enne di Domodossola che ha travolto due pedoni in città, in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, dandosi poi alla fuga. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale San Biagio di Domodossola: non gravi le ferite riportate.

I carabinieri sono risaliti all'automobilista che era rientrato tranquillamente a casa. E' stato denunciato per omissione di soccorso e gli è stata nuovamente ritirata la patente. (ANSA).