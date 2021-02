Torino ricorda Tina Motoc e gli 'invisibili' ai margini

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Ricordare Tina è non dimenticarci la storia di tanti costretti a lasciare la loro terra per cercare dignità, libertà, sopravvivenza in terre promesse. Oggi siamo qui perché volevamo ricordare lei, ma anche perché crediamo che la sua morte possa risvegliare le troppe coscienze addomesticato di fronte alle nuove schiavitù e al mercato dei bisogni". Così il fondatore del Gruppo Abele e di Libera, Don Luigi Ciotti, è intervenuto all'iniziativa 'Un fiore per Tina', organizzata per ricordare Tina Motoc a 20 anni dalla morte e, con lei, "la storia di tutti gli 'invisibili' lasciati ai margini della società".

La cerimonia ai Murazzi si è conclusa col lancio di fiori gialli nel Po per non dimenticare la giovane vittima dello sfruttamento delle prostituzione uccisa nel 2001 dal serial killer Maurizio Minghella. "Tina - ha detto Don Ciotti - inseguiva il sogno di una terra promessa dove riscattarsi dalla povertà e garantire alla sua bambina un futuro migliore. Un sogno di tanti, ieri come oggi, che si è infranto contro la drammatica realtà della tratta, della prostituzione forzata, dello sfruttamento disumano. Oggi la nostra presenza vuole essere denuncia e richiamo alla responsabilità perché è questo che ci chiede ancora Tina e tante altre donne vittime di violenza, di smascherare l'indifferenza, la neutralità, il pregiudizio per costruire un mondo dove una ragazza non sia costretta per povertà a lasciare la propria terra finendo in mano ai carnefici". (ANSA).