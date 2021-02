Sci: sindaco VCO, investimenti Aree Interne fermi da 10 anni

(ANSA) - VANZONE (VCO), 16 FEB - "La chiusura delle stazioni sciistiche è solo l'ultimo atto di una politica che ha dimostrato scarsa attenzione alla montagna''. Lo dice Claudio Sonzogni, sindaco di Vanzone (VCO), paese di 380 abitanti in alta Anzasca, la valle del Monte Rosa.

Da decenni Sonzogni è in prima fila nel richiamare l'attenzione sui problemi della montagna che si spopola. "La rapida chiusura della piste - dice - è una cosa inqualificabile, che la dice tutta su decisioni che vengono prese molto lontano, dove non conoscono le realtà dei territori e non sanno della fatica degli operatori per ripartire. La montagna non gode di attenzione" .

Sonzogni porta ad esempio la strategia delle Aree Interne che dovevano portare risorse alla montagna. "In Valle Anzasca dovrebbero arrivare molti investimenti - spiega - ma sono passati anni da quando nel 2011 venne a Domodossola l'allora ministro Fabrizio Barca: dopo 10 anni non siamo ancora partiti.

La firma sull'accordo di programma continua a slittare e intanto i privati che si erano detti disponibili a compartecipare ad alcuni interventi potrebbero non essere più disposti a farlo".

