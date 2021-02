Riccardo Muti saluta Torino, tornerò a lavorare al Regio

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Riccardo Muti, che oggi ha registrato a Torino il suo ultimo concerto, tornerà a lavorare al Teatro Regio. Lo ha promesso il maestro salutando l'orchestra, il coro e tutti i lavoratori del teatro. "Avete dimostrato di essere molto al di sopra dell'ottimo, di essere un'eccellenza importante non solo di Torino, ma anche d'Italia - ha detto loro il maestro -. Parto oggi e non voglio essere retorico o over-romantico, ma lascio un pezzo di voi a me e un pezzo di voi resta con me".

Muti sarà protagonista in streaming sul sito del Regio con Così fan tutte, giovedì 11 marzo alle ore 20, e con il Concerto straordinario, giovedì 18 marzo alle ore 20, registrato oggi.

Per ringraziarlo, i lavoratori hanno donato al maestro una copia della lettera indirizzata al Conte Lascaris scritta nel 1761 quando Leopold Mozart e il figlio Wolfgang soggiornarono a Torino e custodita all'Archivio di Stato di Torino. "Grazie Maestro - è stato il saluto dei lavoratori - Lavorare con lei è stata un'esperienza indimenticabile. Il suo entusiasmo ci ha dato forza. Il suo impegno perché i teatri riaprano, ha risvegliato in noi l'orgoglio di appartenere a qualcosa di importante". (ANSA).