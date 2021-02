Re-Framing Home Movies, opere inedite da film di famiglie

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Si chiude con la proiezione di opere inedite digitalizzate la terza edizione di 'Re-Framing Home movies #3 - Residenze in archivio', progetto, promosso dalla Cineteca Sarda - Società Umanitaria (Cagliari), dall'Archivio Cinescatti - Lab 80 film (Bergamo) e dall'Archivio Superottimisti (Torino). Il 26 e 27 febbraio si terranno on line due serate per presentare le opere nate dal percorso di formazione e produzione dello scorso anno sulla valorizzazione delle pellicole amatoriali: saranno proiettati cinque audiovisivi e un libro d'artista, alla presenza di autori e autrici.

Curato da Karianne Fiorini e Gianmarco Torri, il progetto è realizzato con il sostegno del Mibact e della Siae nell'ambito del programma "Per chi crea", e prevede un lavoro di rielaborazione artistica di film di famiglia messi a disposizione dalle tre strutture a sei giovani autori, selezionati attraverso una call nazionale.

Le proiezioni saranno precedute da una tavola rotonda su Zoom con Karianne Fiorini e Gianmarco Torri che dialogheranno con autori e pubblico sui risultati del percorso svolto durante le tre edizioni, e sulle prospettive della nuova realtà associativa nata dal progetto, Re-framing home movies - Associazione nazionale per la salvaguardia e la valorizzazione dei film di famiglia e delle memorie audiovisive private, che riunisce archivi e professionisti del settore in un network di confronto e condivisione delle conoscenze. (ANSA).