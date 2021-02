Provincia Cuneo, in 10 uffici attivi gli sportelli virtuali

(ANSA) - CUNEO, 16 FEB - Da lunedì 15 febbraio l'accesso a 10 uffici della Provincia di Cuneo, dalle Valutazioni di impatto ambientale alle Cave, avviene anche con chat whatsapp e videochiamate su Zoom.

La Provincia ha attivato in 10 diversi uffici gli 'Sportelli Virtuali' per le imprese (soprattutto), ma anche per i cittadini. Attraverso il portale dell'ente si può accedere in remoto ai diversi uffici anche nei giorni di chiusura al pubblico.

Gli uffici con lo Sportello Virtuale sono quelli che si occupano di Acque; Acque minerali, termali e tartufi; Autorizzazioni integrate ambientali (Aia); Cave; Controllo emissioni ed energia; Gestione rifiuti; Trasporti eccezionali; Ufficio Valutazione impatto ambientale (Via); Viabilità; Trasporti. "Offriamo - spiega il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna - un servizio multicanale che fa ricorso a molte funzioni messe a disposizione dalla moderna tecnologia, per rendere più facile la vita soprattutto alle aziende che devono districarsi nella giungla della burocrazia. Era un nostro impegno e l'abbiamo portato avanti nella convinzione: contatti più semplici e rapidi tra enti pubblici e privati non possono che rendere più efficace ed efficiente il lavoro di tutti".

