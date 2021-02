'Pressioni su vittima abusi', a processo 5 Legionari Cristo

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Sono state mandate a processo per le accuse, a vario titolo, di tentata estorsione e favoreggiamento cinque persone, ex vertici dei Legionari di Cristo, finite indagate nell'inchiesta, che era passata da Novara a Milano, su presunte pressioni per far ritrattare una vittima di abusi. Abusi commessi, come già stabilito dalla Cassazione, nel seminario di Novara della congregazione religiosa dall'allora rettore Vladimir Resendiz Gutierrez, già condannato con sentenza definitiva a 6 anni e mezzo e ridotto allo stato laicale.

Lo ha deciso il gup di Milano Patrizia Nobile, accogliendo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Alessia Menegazzo, del dipartimento guidato dall'aggiunto Letizia Mannella. A maggio inizierà il processo per Luca Gallizia, Oscar Nader Kuri, Victor De Luna, Corrado D'Agostino e Manuel Cordero Arjona. L'inchiesta 'bis' sui presunti tentativi di far ritrattare il ragazzino, che aveva denunciato gli abusi avvenuti nel 2013, era stata trasferita per competenza territoriale a Milano, perché i reati sarebbero stati commessi nel capoluogo lombardo. (ANSA).