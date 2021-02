Oltre 50mila euro in casa,arrestato pusher della Torino bene

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - In casa, all'interno di due casseforti, aveva 52 mila euro in contanti. E' un vero e proprio tesoro quello scoperto dalla polizia nell'abitazione di un diciannovenne della Torino bene, arrestato per spaccio di droga.

Gli agenti della Squadra Volante, insospettiti dal forte odore del principio attivo del thc proveniente dalla casa in cui il giovane viveva solo, hanno anche sequestrato 400 grammi di cannabinoidi. Sei i barattoli contenenti marijuana trovati dalla polizia, oltre a un panetto di hashish, bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, quaderni e appunti vari relativi alla contabilità dell'attività di spaccio.

