Moda: Pattern, ricavi 52,6 mln, investimenti in crescita

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Il gruppo Pattern chiude il 2020, contrassegnato dal Covid, con ricavi consolidati pari a 52,6 (55,6 milioni nel 2019) e investimenti in crescita da 2,1 a 5,1 milioni. La posizione finanziaria netta è positiva per 8,8 milioni al 31 dicembre 2020 rispetto ai 12,4 milioni al 31 dicembre 2019 ed è in significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2020 quando era pari a 4 milioni. Il gruppo opera nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è proprietaria dal 2014 del marchio Esemplare, specializzato nell'abbigliamento maschile funzionale "Abbiamo reagito alla pandemia impostando una visione strategica di lungo periodo e credendo nel Gruppo. Ed è infatti grazie all'unione di Pattern e Smt che siamo riusciti ad ottenere risultati consolidati positivi nonostante il terremoto che ha investito il settore", commentano Luca Sburlati, ceo di Pattern, Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori e azionisti di maggioranza. "Un'opportunità che ci darà modo di continuare a investire sulla solidità del gruppo, rimanendo fedeli ai nostri valori fondamentali - sostenibilità, persone e tecnologia - e sul consolidamento del Polo Italiano della Progettazione del Lusso. In un anno caratterizzato dalla profonda incertezza provocata dalla crisi sanitaria globale, con importanti ripercussioni negative sul settore moda, Pattern conferma quindi la validità della propria strategia di crescita". (ANSA).