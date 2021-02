Al Polo del '900 esperto di Wikipedia, 15 seminari in 6 mesi

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Un esperto di Wikipedia, l'enciclopedia più consultata del web, è in arrivo al Polo del '900. Sarà Marco Chemello, wiki-esperto da oltre 15 anni, ad accompagnare per 6 mesi l'istituzione torinese in un percorso di 15 seminari, dal 18 febbraio. Si andrà alla scoperta delle potenzialità dei progetti Wikimedia (tra cui Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata), con attività pratiche mirate a contribuire alle voci di Wikipedia esistenti e crearne di nuove, partendo dai temi di studio del Polo.

"La collaborazione con Wikimedia Italia - spiega Alessandro Bollo, direttore del Polo del '900 - è un'opportunità di sperimentazione per valorizzare i patrimoni del Polo, raggiungere nuovi pubblici e cogliere nuovi vantaggi del digitale attraverso progetti consolidati come Wikimedia. In primavera, il Polo dedicherà alcuni momenti di approfondimento ai progetti Wikimedia, rivolgendosi agli enti culturali del Piemonte e alla cittadinanza. L'esperienza si concluderà con un convegno sul tema della comunicazione dei patrimoni culturali nell'era digitale nell'ambito del festival Archivissima a giugno". "Wikipedia è divenuta, nei 20 anni di vita, il principale progetto di scrittura collettiva al mondo, oltre che la più grande e più consultata enciclopedia; non possiede una redazione - afferma Marco Chemello - perché tutti i contenuti sono scritti, alimentati e corretti da una grande community multilingue di volontari. Per questa ragione ci siamo posti sempre più la questione di coinvolgere le istituzioni detentrici di contenuti e fonti autorevoli: lavoriamo tutti i giorni con archivi, musei, biblioteche, scuole e università, enti pubblici e privati". (ANSA).