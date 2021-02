Sorelline ferite in incidente d'auto, morta la più piccola

Non ce l'ha fatta una delle due sorelline ferite nell'incidente di ieri sera sulla provinciale 11 tra Borgo d'Ale e Tronzano, nel Vercellese. La bimba più piccola, 3 anni e mezzo, è morta subito dopo l'arrivo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Regina Margherita di Torino; le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La bambina più grande, di 6 anni, è intubata in Rianimazione, sempre all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. La prognosi è riservata. Nell'incidente erano rimasti coinvolti anche la mamma delle due piccole e un uomo, entrambi trasportati ieri sera al Sant'Andrea ma non in pericolo di vita.