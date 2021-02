Sci: Via Lattea 'basta polemiche, subito i ristori'

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Sulla riapertura degli impianti di risalita adesso occorre passare dalle sterili polemiche a una politica che sostenga concretamente e rapidamente l'intera filiera economica e produttiva del cosiddetto 'sistema neve'.

Fermarsi alla denuncia, alla polemica sulla comunicazione tardiva del Ministro Speranza - che, come ovvio, è stata una scelta alquanto infelice e singolare - e alla contrapposizione tra i vari livelli istituzionali, sono esercizi verbali che adesso hanno scarso significato politico con zero ricadute positive per il settore interessato". Lo afferma, in una nota, Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

"Si tratta, semmai, di attrezzarsi da subito affinché il Governo affronti con serietà, e soprattutto con rapidità, il capitolo dei cosiddetti 'ristori' - aggiunge -. Basta con gli inutili ordini del giorno in Parlamento, con le conferenze stampa e le promesse di risarcimenti futuri. Il sostegno ai lavoratori, agli operatori, alle piccole e medie aziende che rischiano semplicemente di fallire, sono impegni concreti ed urgenti e, al contempo, non si può più assistere al balletto sulla entità delle cifre stanziate e sulla tempistica indefinita per l'erogazione delle risorse. Il Governo agisca subito, e con efficacia, su questo fronte. Fornendo risposte precise alle categorie interessate, sulla tempistica dei fondi da erogare e sulle risorse stanziate. Il resto appartiene solo alla polemica propagandistica sterile ed inconcludente". (ANSA).