Sci: protesta a Pian Munè, Stato si prenda cura di noi

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 15 FEB - Tutti in pista, per protestare contro l'ennesimo stop allo sci. A Pian Munè, piccola stazione sciistica della valle Po, era tutto pronto per la riapertura. Stamattina il gruppo al completo della "Dodonix", la società che gestisce i rifugi della zona e gli impianti di risalita, si è presentato alla stazione di partenza della seggiovia per esprimere tutto il rammarico per la mancata riapertura.

"Non contestiamo la scelta - dicono i gestori -. La salute è un diritto da difendere. Contestiamo i modi, i tempi, la mancanza di rispetto e l'indifferenza. Questa mattina siamo qui, perché gli impegni siamo abituati a rispettarli e a onorarli.

Abbiamo accettato di affrontare un lungo periodo di rinuncia e sacrificio. Lo Stato dovrebbe prendersi cura di noi, non mollarci così. Qui il lavoro continua. I nostri progetti proseguono e continueranno a crescere. Andremo avanti nonostante chi dovrebbe prendersi cura di noi ci prende in giro". (ANSA).