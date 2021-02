Riaprono il Filatoio di Caraglio e mostra Un set alla moda

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Il Filatoio di Caraglio riapre le porte a gruppi di visitatori nei giorni infrasettimanali e su prenotazione. Dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, per gruppi composti da un minimo di 10 persone sarà possibile effettuare una visita guidata al Museo del Setificio Piemontese, abbinando nel biglietto di ingresso - fino al 31 marzo - anche la visita alla mostra "Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi" allestita proprio presso l'antico setificio caragliese. Diciassette abiti di scena e settanta scatti d'autore in un percorso espositivo che dal cinema muto di inizio Novecento arriva all'epoca d'oro di Cinecittà, di Luchino Visconti e Pier Paolo Pasolini e della commedia all'italiana.

Il costo del biglietto è di 5 euro per la visita al Museo del Setificio Piemontese e di 6 euro per entrambe le visite a Museo e mostra "Un set alla Moda". (ANSA).