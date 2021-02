Fondazione Crt, premi Arte e Scienza con Nesta e Ogr

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Due premi da 15.000 euro ciascuno saranno assegnati ad artisti, creativi e professionisti europei che presenteranno progetti innovativi all'intersezione tra scienza, tecnologia e arte, candidandosi entro il 7 aprile allo Starts Prize for Social Good organizzato da Nesta Italia, Fondazione Crt e Ogr Torino.

Obiettivo del Premio, in linea con l'iniziativa S+T+ARTS della Commissione europea, che promuove la collaborazione tra scienza e arte, è valorizzare il ruolo dei creativi nei processi di sviluppo, in particolare nei settori delle biotecnologie alla privacy e ai diritti digitali, dall'economia circolare alla mobilità e alla sostenibilità ambientale. Lo Starts Prize for Social Good è promosso nell'ambito dello Starts Regional Center che Nesta Italia sta costruendo in Piemonte in qualità di membro del consorzio europeo Starts Towards Sustainability (S2S), con il supporto di Fondazione Crt e Ogr Torino.

"Sperimentare progetti di frontiera tra arte e scienza, creatività e tecnologia, per modellare il futuro post Covid nel segno della sostenibilità sociale e ambientale: è la mission 'for social good' che Fondazione Crt realizza alle Ogr Cult e Tech, hub naturale di Starts, in linea con una delle priorità dell'Europa e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il prossimo decennio", spiega Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt e direttore generale delle Ogr. "Il premio conferma l'impegno di Nesta Italia a lavorare in sinergia sia con i partner del territorio per la continuità dello STARTS Regional Center, sia con settori e competenze trasversali per generare maggior impatto economico e sociale", aggiunge Marco Zappalorto, direttore esecutivo Nesta Italia. (ANSA).