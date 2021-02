Covid: aumentano ricoveri Piemonte, più guariti che positivi

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Aumentano ancora in Piemonte i ricoverati a causa del Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono quattro in più in terapia intensiva, per un totale di 144 pazienti, e venti in più negli altri reparti, per un totale di 1.933 pazienti. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra 438 nuovi positivi, il 4,3% dei 10.263 tamponi effettuati, di cui 201 asintomatici, 14 nuovi decessi e 459 guariti.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 237.872 positivi, 9.145 decessi e 216.418 guariti. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.232 (ANSA).