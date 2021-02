Champions, Porto-Juve: arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Carlos Del Cerro Grande arbitrerà l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus, in programma mercoledì (alle 21) nello stadio Do Dragao di Porto. Lo spagnolo sarò assistito dai connazionali Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il IV uomo sarà José Maria Sanchez, per la Var è stato designato Alejandro Hernandez, mentre Ricardo De Burgos sarà l'Avar.

L'olandese Danny Makkelie dirigerà il confronto del Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia fra la squadra andalusa e il Borussia Dortmund, in programma sempre mercoledì alle 21. Sarà assistito dai connazionali Hessel Steegstra e Mario Diks, con Allard Lindhout IV uomo, Kevin Blom al Var e Jochem Kamphuis in qualità di Avar.

Per quanto riguarda le partite di domani, il big-match degli ottavi al Camp Nou, fra Barcellona e Paris Saint-Germain, è stato affidato alla direzione dell'olandese Bjoern Kuipers, che sarà affiancato dagli assistenti Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra, con Serdar Gozubuyuk IV uomo, Pol Van Boeckel al Var e Dennis Higler nei panni di Avar.

Sempre domani si giocherà - sul neutro dell'Arena Ferenc Puskas di Budapest - Lipsia-Liverpool, che sarà diretta dallo sloveno Slavko Vincic, assistito da Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Nei panni di IV uomo ci sarà Matej Jug, al Var l'italiano Massimiliano Irrati, l'Avar sarà Jure Praprotnik.

