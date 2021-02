Arte: alla Gam mostra dedicata a Luigi Nervo

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - La Gam di Torino inaugura negli spazi dell'Educational Area al piano terra una mostra dedicata a Luigi Nervo (Torino 1930-2006) organizzata dal Dipartimento Educazione Gam insieme alla Circoscrizione 5 nell'ambito della XXIII edizione di Luci d'Artista promossa dalla Città di Torino.

La mostra rientra nell'ambito della terza edizione del progetto Incontri illuminanti con l'arte contemporanea - promosso dal 2018 dalla Città di Torino - intitolato quest'anno Nuovi Equilibri. Le attività educative-culturali previste negli Incontri Illuminati realizzati nel territorio della Circoscrizione 5 sono dedicate quest'anno all'opera e alla figura di Luigi Nervo. Oltre alla mostra alla Gam è prevista una seconda esposizione negli spazi del Centro Civico della Circoscrizione 5 in via Stradella 186, nel territorio dove Nervo ha lavorato e vissuto. Le due mostre e il volume, pubblicato per l'occasione, sono resi possibili grazie al sostegno economico della Circoscrizione.

Il museo ha scelto di dedicare il progetto espositivo allo stimato ex assessore comunale Fiorenzo Alfieri, scomparso recentemente nella sua Torino, ideatore di Luci d'Artista e grande amico di Nervo. (ANSA).