Vaccino: nuove scorte in Piemonte, oggi 1.437 dosi

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Sono 1.437 oggi in Piemonte le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid secondo quanto comunicato all'Unità di Crisi della Regione. Il dato è aggiornato alle ore 17.40. A 603 è stata somministrata la seconda dose.

Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 284.047 dosi (delle quali 130.435 come seconda dose), corrispondenti al 83,9% delle 338.650 dosi finora disponibili per il Piemonte. La percentuale risulta inferiore a quella di ieri perché include le nuove forniture di vaccini Moderna e AstraZeneca, arrivati ieri.

Domani comincerà la campagna "Il Piemonte ti vaccina", per raccogliere le adesioni alla vaccinazione degli over 80 e del personale docente e non docente di scuole, formazione professionale e Università. (ANSA).