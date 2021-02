Sfonda vetrata panetteria per rubare, arrestato

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Un pregiudicato di origini egiziane è stato arrestato dai carabinieri in corso Giulio Cesare a Torino per aver sfondato in piena notte la vetrina di una panettiera e aver rubato dei generi alimentari. All'arrivo dei militari dell'Arma l'uomo ha tentato la inutilmente la fuga.

Sempre a Torino in via Giachino quartiere Borgo Vittoria, un marocchino che era sottoposto agli arresti domiciliari, ha tentato rubare in un centro estetico due telefonini e un bracciale, ma è stato bloccato dai carabinieri di pattuglia nella zona.

L'uomo è dovuto ricorrere alle cure mediche per un taglio alla testa che si è procurato con la vetrina del negozio, che aveva infranto con un sasso per accedere. (ANSA).