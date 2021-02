Covid: sindaco nel Vco, restate a casa

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 14 FEB - ''Rimanere a casa e limitare gli spostamenti''. E' l'appello lanciato oggi da Massimo Patritti, sindaco di Re, piccolo comune di 700 abitanti in Valle Vigezzo, una laterale dell'Ossola (Vco), dove nei giorni scorsi è stata chiusa precauzionalmente la scuola primaria e la materna del paese per 15 giorni dopo un caso di positività tra i bambini.

''Essendo queste le ore più cruciali per la diffusione del virus - afferma - vi invitiamo a rispettare tutte le indicazioni che vi sono state fornite". (ANSA).