Covid: 549 nuovi positivi in Piemonte, ancora ricoveri

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Sono 549 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. Il numero è pari al 5% dei 10.990 tamponi eseguiti, di cui 5.830 antigenici. Gli asintomatici sono 202 (37%). Dall'inizio dell'epidemia il totale è 237.434.

I decessi segnalati dall'Unità di crisi sono sei, di cui due verificatisi oggi. Il totale è di 9.131.

I pazienti in terapia intensiva sono 140 (-1 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti sono 1.913 (+24).

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.291. (ANSA).