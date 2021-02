Vercelli: nuova illuminazione per la Basilica di Sant'Andrea

(ANSA) - VERCELLI, 13 FEB - Il Comune di Vercelli ha testato nelle scorse ore una nuova illuminazione alla basilica di Sant'Andrea, monumento costruito nel tredicesimo secolo scorso per volontà del cardinale Guala Bichieri.

"Si tratta - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - di un progetto di illuminotecnica particolarmente efficace, che ha come valore aggiunto la possibilità di gestire tutto da remoto.

E' stato un investimento frutto di risparmi sempre in ambito energetico, e grazie a questo sarà possibile creare un'atmosfera suggestiva attorno al nostro monumento nazionale, rispettando quanto prescrive la legge".

Allineandosi con le normative regionali sull'illuminazione ai monumenti, secondo le quali i fasci di luce devono ricadere all'interno della sagoma, Palazzo di Città ha sistemato i puntamenti in modo che i fasci di luce possano colpire solo la facciata o solo alcuni particolari, e ridurre l'intensità della luce complessiva. Il grande rosone al centro dell'edificio sarà illuminato da mezzanotte fino alle 2, ma nel caso di necessità o di eventi particolari potranno essere rischiarate anche le due torri laterali o l'intera facciata. (ANSA).