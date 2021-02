Torino: Nicola, strada giusta per salvarci

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - "Erano la squadra più in forma del campionato, fare risultato è una cosa importante perché dobbiamo cercare di fare punti con tutti: siamo convinti che questa sia la strada giusta per salvarci": è soddisfatto il tecnico del Torino, Davide Nicola, dopo lo 0-0 interno contro il Genoa.

"E' stata una partita combattuta ed equilibrata, probabilmente potevamo sfruttare meglio le occasioni create - ha aggiunto ai microfoni di Sky - ma i ragazzi stanno dando il massimo a livello individuale, mi è piaciuta l'interpretazione di Sirigu e Nkoulou: ora dobbiamo crescere come squadra, migliorare nell'ultimo passaggio e nella lettura dei momenti della gara. In queste quattro sfide abbiamo trovato quattro avversari competitivi, ora vogliamo capitalizzare".

Ballardini viaggia alla media di due punti a partita, contro il Toro è arrivato il sesto risultato utile consecutivo: "Abbiamo costruito tre palle gol nitide, poi siamo stati bravi a soffrire perché i granata sono una squadra forte - il commento post-partita del tecnico rossoblù - e alla fine è stata una partita molto equilibrata. Ambizioni? Pensiamo solo alla prossima gara, vogliamo giocare bene sabato prossimo". E su Rovella, il centrocampista classe 2001 già acquistato dalla Juventus per il prossimo anno: "Ha messo qualità e quantità, è un ragazzo straordinario con tanti margini di miglioramento. E' un bene per me che lo posso allenare ora e sarà un bene per chi lo allenerà in futuro".