Serie A: Napoli-Juventus 1-0

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Il Napoli batte la Juventus 1-0 in un anticipo della 22/a giornata della Serie A e aggancia momentaneamente a quota 40 punti Lazio e Roma, che giocano domani. A decidere la sfida del San Paolo è un rigore di Insigne - con dedica alla moglie per S,Valentino - che interrompe la striscia di vittorie dei bianconeri che durava da tre giornate.

La squadra di Pirlo resta terza in classifica con 42 punti, ma potrebbe essere superata dalle romane. (ANSA).