Embraco: lavoratori a Draghi, serve un tempestivo intervento

"E' necessario fare decollare il progetto Italcomp che garantirebbe l'avvio dell'attività produttiva del sito di Riva di Chieri". Lo scrivono i lavoratori dell'ex Embraco in una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi, scritta durante un presidio ai cancelli della fabbrica.

"Il territorio torinese - afferma Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese - ha già pagato un prezzo altissimo in termini di perdita occupazionale e di chiusura di azienda non possiamo permetterci altri 400 licenziamenti. Per rilanciare l'economia di Torino è necessario non perdere altri posti di lavoro conservando il nostro tessuto industriale con un progetto preciso di reindustrializzazione. Come Fiom torinese ci aspettiamo che questo appello venga accolto da Mario Draghi".

