Clochard Torino: Fahrenheit 451 in strada per portare aiuto

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Per aiutare i senza tetto a contrastare il nuovo abbassamento delle temperature, i volontari di Fahrenheit 451 sono tornati nelle vie del centro di Torino per distribuire un pasto caldo e aiuti alimentari.

"Negli ultimi giorni a causa del freddo sono morti due clochard, in contemporanea la polizia municipale ha avviato interventi per cacciare queste persone dal centro della città, togliendo ad alcuni anche le coperte, un atto di forza insensato - dichiara una nota di Fahrenheit 451 - per questo considerata anche la nuova ondata di freddo abbiamo ritenuto necessario portare a questi uomini e donne pasti caldi, tè bollente, nuove coperte e mascherine. È la quarta volta che interveniamo in questo inverno - conclude Fahrenheit - e probabilmente torneremo ancora perché, per come intendiamo noi la solidarietà, nessuno deve restare indietro e cacciare queste persone con la forza, togliendo quel poco che hanno, non è sicuramente la modalità giusta per risolvere i loro problemi". (ANSA).