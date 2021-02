Vaccini: Cirio 'non aspettiamo Roma, cerchiamo 3mln pezzi'

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - "Siamo sabaudi e rispettiamo le regole, ma anche oggi abbiamo proseguito nel lavoro di ricerca autonoma dei vaccini sul mercato internazionale. Abbiamo dato mandato a Scr, la Società di committenza regionale, di cercare tre milioni di pezzi". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sulla campagna vaccinale regionale. "Non vogliamo perdere neanche un minuto - sottolinea il governatore - e soprattutto non stiamo ad aspettare Roma. Se c'è una via nel rispetto delle norme che mi permette un auto-approvvigionamento la devo percorrere, perché il vaccino è l'unica vera arma per uscire da questa crisi". (ANSA).