Torrente si colora di rosso, era terra smossa in un cantiere

Raffaele sasso (ANSA) - TORINO, 12 FEB - Non è stato un inquinamento di tipo chimico a colorare di rosso le acque del torrente Corsaglia a Lesegno (Cuneo), ma la terra argillosa smossa in un cantiere publico. Lo ha accertato l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) alla confluenza con fiume Tanaro, individuando la fonte del fenomeno tra Lesegno e Mombasiglio.

La causa della colorazione anomala è stata quindi individuata, con ogni probabilità, nei lavori di ripristino dell'attraversamento delle linee dell'acquedotto sul torrente Mongia, resi necessari dall'alluvione dello scorso ottobre. L Arpa ha precisato che il fenomeno potrà ripresentarsi nei prossimi giorni anche in corrispondenza di eventuali piogge.

(ANSA).