Langhe riducono tir, 'strada dei vini' a senso unico

(ANSA) - CUNEO, 12 FEB - Nella Langhe patrimonio Unesco, nel Cuneese, dal 1° marzo la Provincia ha istituito una serie di sensi unici per i mezzi pesanti: un percorso ad anello per evitare che i tir si incrocino sui tornanti delle strade collinari dove nascono alcuni tra i più pregiati vini rossi piemontesi.

L'ordinanza della Provincia riguarda una serie di strade tra Barolo, Monforte e Novello, fino alla fondovalle Tanaro. La decisione è stata condivisa tra Provincia e Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo per "mettere in sicurezza le strade del vino che negli anni sono diventate sempre meno adatte a supportare il passaggio di autoarticolati, oltre alla viabilità normale che vede un sempre maggiore traffico turistico legato ai paesaggi vitivinicoli dell'area Unesco".

La cartellonistica - spiega il consigliere provinciale delegato alla Viabilità per l'Albese, Massimo Antoniotti - è già stata installata. Nel progetto abbiamo anche fatto riferimento ai capitoli infrastrutture, viabilità e sicurezza sul territorio per ottenere risorse nell'ambito del Recovery Plan, argomenti su cui serve la massima strategia territoriale". (ANSA).