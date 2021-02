Intesa Sanpaolo: Berruto ad Area X, 'essere antifragili'

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Mauro Berruto, ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, narratore e autore, è il protagonista di tre incontri ad Area X, lo spazio di Intesa Sanpaolo Assicura dedicato alla cultura della protezione con sede a Torino, a partire da martedì 16 febbraio.

Tema degli incontri, o meglio dei racconti trasmessi in live streaming dal sito ansa.it alle ore 18.30 e disponibili sul sito www.intesasanpaolo.com, sarà 'Essere antifragili'. Berruto svilupperà il tema della protezione da una nuova prospettiva, attraverso le storie di chi nel mondo dello sport, dell'impresa, della musica o dell'arte ha saputo costruire il proprio capolavoro.

Partendo dalla sua esperienza ai Giochi Olimpici, l'ex ct della nazionale racconterà il 16 febbraio come poter cambiare prospettiva partendo dal linguaggio e dalla differenza tra 'problema' e 'contesto'. La sfida presentata nell'incontro del 9 marzo sarà 'Allenare l'inallenabile', pensando alle occasioni della vita in cui la gestione dell'imprevisto si rivela cruciale. In conclusione, il 23 marzo, si scoprirà come l'antifragilità è anche e soprattutto un gioco di squadra.

