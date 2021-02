Covid: Just The Woman I Am, Torino quest'anno corre 'online'

(ANSA) - TORINO, 12 FEB - Just The Woman I Am, evento in rosa che a Torino da otto anni promuove parità di genere, sport, inclusione e prevenzione, e sostiene la ricerca sul cancro, quest'anno causa Covid si terrà in edizione speciale online. La tradizionale corsa o camminata non competitiva, che nel passato attraversava il centro della città intorno all'8 marzo, si trasformerà in un percorso in solitaria da compiere fra il 7 e il 14 marzo, caricandone poi l'itinerario sul sito della manifestazione. E virtuali saranno anche gli incontri e i convegni previsti dall'iniziativa.

L'evento, organizzato dal Cus Torino in collaborazione con l'Università e il Politecnico, è stato presentato oggi su Zoom, presenti la sindaca Chiara Appendino e l'assessore allo Sport del Piemonte, Fabrizio Ricca. Oltre seimila le iscrizioni già raccolte, in arrivo pure da Giappone, Maldive e Usa. Fra i podisti ci sarà anche Appendino con la figlia, mai mancata dalla prima edizione, quando partecipò con la piccola in passeggino.

Come sempre, per l'occasione la Mole Antonelliana sarà illuminata di rosa. (ANSA).