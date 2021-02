Vaccini: al via somministrazione AstraZeneca in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - E' un carabiniere del Comando provinciale di Torino il primo vaccinato contro il Covid, in Piemonte, con le dosi di AstraZeneca. Le inoculazioni a Moncalieri (Torino), presso la sede del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte, dove oggi e domani saranno una ventina i militari vaccinati. Da lunedì, quando le operazioni entreranno a regime, si prevede di vaccinare 150 carabinieri al giorno.

La struttura del Primo Reggimento Piemonte di Moncalieri (To), farà da punto vaccinale per l'area di Torino e parte dell'area di Asti e Cuneo.

Nei prossimi giorni anche Polizia di Stato ed Esercito partiranno con la vaccinazione del proprio personale grazie alla prima fornitura di 17.800 dosi di AstraZeneca, arrivate ieri in Piemonte. L'Esercito farà riferimento all'ex Ospedale militare Riberi di Torino, mentre la polizia si avvarrà del supporto del personale sanitario delle Asl territoriali. (ANSA).