Open Australia: Berrettini al 3/o turno, eliminato Sonego

L'azzurro (n. 10 del mondo) ha vinto in quattro set con il punteggio di 6-3 6-2 4-6 6-3 in due ore e 40 minuti di gioco. Al terzo turno il 24enne romano troverà il coetaneo russo Karen Khachanov, n. 20 della classifica mondiale E' andata male invece a Lorenzo Sonego, che si è fatto rimontare due set dallo spagnolo Feliciano Lopez. Il 25enne torinese alla fine ha perso con il punteggio di 5-7 3-6 6-3 7-5 6-4, dopo una battaglia durata tre ore e venti minuti.

Berrettini è il primo azzurro arrivato al terzo turno, in attesa dell'esito della sfida fra Fabio Fognini e Salvatore Caruso.

