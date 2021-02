Mostre: Mao proroga 'China goes Urban' per studiare le città

(ANSA) - TORINO, 11 FEB - I musei riaprono e il Mao ha deciso di prorogare al 9 maggio la chiusura della mostra 'China goes Urban. La nuova epoca della città', curata dal Politecnico di Torino e da Prospekt Photographers con la Tsinghua University di Pechino, e organizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Una mostra frutto di una ricerca, durata anni, mirata a mettere in relazione la cultura della Cina tradizionale con le imponenti trasformazioni delle città cinesi contemporanee. L'allestimento è stato studiato per garantire un accesso in sintonia con le regole anti Covid 19: con un'apposita segnaletica i visitatori sono indotti a spostarsi temporaneamente o a muoversi a velocità diverse, evitando assembramenti. Il tutto con l'ausilio anche di segnali luminosi e alcuni QR code, grazie al contributo della Camera di Commercio di Torino. 'China goes Urban' racconta di un paese, la Cina, simbolo di un'urbanizzazione senza limiti e che ha mostrato la sua fragilità con la pandemia, offrendosi come strumento per interrogarsi sui processi urbani e sociali del futuro in tutto il pianeta. (ANSA).